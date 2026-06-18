Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Дніпропетровській області надаються відповідно до встановлених правил.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Дніпропетровській області залишаються одним із напрямів соціальної підтримки, який реалізується для найбільш вразливих категорій населення у Дніпрі, повідомляє Politeka.

Порядок надання продовольчої допомоги визначений рішенням виконавчого комітету міської ради, ухваленим наприкінці 2023 року. Документ регламентує механізм забезпечення гуманітарними наборами громадян, які потребують додаткової підтримки.

Програма охоплює переселенців та людей поважного віку, що мешкають в офіційно зареєстрованих шелтерах і мають відповідний статус. Видача наборів здійснюється щомісяця після проходження необхідної процедури оформлення.

Отримувачами можуть стати особи з інвалідністю, матері з дітьми, неповнолітні від трьох до вісімнадцяти років, а також громадяни, які доглядають за малолітніми або людьми з обмеженою дієздатністю.

Інформаційний супровід програми забезпечує міський департамент соціальної політики. Там можна дізнатися про перелік необхідних документів, графік прийому та інші організаційні питання.

Інформацію про це надає Департамент соцполітики.

Крім того, право на продовольчу підтримку мають переселенці, які перебувають у складних життєвих обставинах і стоять на обліку в центрі соціальних служб.

Водночас Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Дніпропетровській області надаються відповідно до встановлених правил. Для оформлення необхідно звернутися до органів соцзахисту за місцем фактичного перебування та подати визначений пакет документів.

До складу гуманітарного набору входять товари тривалого зберігання. Серед них м’ясні й рибні консерви, паштети, готові страви, локшина швидкого приготування, чай, кава, цукор, мед, джем та галети.

Така підтримка допомагає частково забезпечити базові потреби в харчуванні для громадян, які опинилися у непростих життєвих умовах. Разом із цим місцева влада наголошує, що порядок видачі може змінюватися залежно від потреб громади та наявних ресурсів.

Фахівці рекомендують перед поданням заяви уточнювати актуальні вимоги, аби уникнути затримок під час оформлення допомоги.

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