Кому пощастить і що потрібно врахувати

Пенсіонерам в Україні перерахують виплати завдяки підвищенню мінімальної пенсії

З 1 грудня 2021 року зросте прожитковий мінімум, який впливає на розмір пенсійних виплат. Мінімальна пенсія в Україні зросте з 1854 до 1934 гривень. Зростуть і розміри надбавок і доплат.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

До всього іншого, з 1 грудня зросте мінімальна заробітна плата з 6 тисяч грн до 6,5 тисяч грн - у зв'язку з цим зросте і розмір мінімальної пенсії 65-річним особам: вона складе 2600 гривень за умови наявності стажу 30 років у жінок і 35 років у чоловіків.

Також, щомісячні доплати в розмірі 400 гривень покладаються одержувачам виплат старше 75 років і по 300 гривень будуть нарахують пенсіонерам старше 70 років. При цьому максимальна пенсійна виплата збільшиться на 1590 грн - до 20 930 грн.

Мінімальна пенсія прикріплена до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Зараз її розмір становить 1 854 гривні.

Як перераховуватимуть пенсії до кінця 2021-го і в 2022-му:

З 1 грудня 2021 року - 1 934 грн;

З 1 липня 2022 року - 2 027 грн;

З 1 грудня 2022 року - 2 093 грн.

Нагадаємо, що пенсії збільшили втричі, але пощастило не всім, важливі деталі.

Як Politeka писaлa, зростання пенсій в Україні, названі терміни та суми: кому додадуть більше тисячі гривень.

Також Politeka повідомлялa, про зростання пенсій в Україні, кому додадуть більше тисячі гривень.