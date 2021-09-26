Українців почнуть позбавляти спадщини, якщо вони відмовляться утримувати престарілих батьків

Відповідний законопроект вже схвалений Кабміном. Документ був розроблений Міністерством соціальної політики з метою впровадження механізму захисту майнових прав літніх людей Обозреватель.

В Україні досить часто трапляється так, що дорослі діти, які зобов'язані за законом утримувати своїх безпорадних батьків, надавати матеріальну допомогу і брати участь у витратах, викликаних важкою хворобою, інвалідністю або немічністю, ігнорують такі вимоги.

В результаті літні люди опиняються в інтернатах, будинках-інтернатах або інших соціальних установах, де вони утримуються за державний рахунок.

У зв'язку з цим, в Україні на рівні закону вирішено впровадити таку норму, яка зобов'яже недолугих дітей оплатити всі витрати соціальних служб на утримання їх літніх батьків.

"Українці, які не хочуть або не можуть доглядати за своїми літніми батьками і вдаються до послуг державних інтернатів для престарілих, будуть зобов'язані компенсувати всі витрати таких установ", - йдеться в публікації.

В іншому випадку, вони не зможуть вступити в права спадщини, поки не розрахуються.

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