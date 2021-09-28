У Вінницькій області на трасі водій помітив дитину, яка тікала звідкись напівроздягнена і потребувала допомоги.

Про це повідомляє ТСН.

"Я виїхав з повороту і відразу побачив силует, маленький. Був шокований, тому що дитина була в чобітках гумових, кофточка і все, більше нічого на дитині не було", - повідомив Сергій Поліщук.

За даними джерела, постраждалому хлопчикові-чотири роки. Він опинився один посеред траси. Дитина була розгублена і стояла на узбіччі. З одягу на ньому були гумові чоботи і легка кофтинка. Водій розповів, що зупинився, щоб допомогти малюкові, оскільки на вулиці було темно і холодно, а по трасі безперервно проносилося безліч автомобілів. Чоловік спробував з'ясувати, як дитина потрапила одна в темний час доби на жваву трасу.

Хлопчик розповів, що ім'я його Максим, а живе він у будинку, що знаходиться в декількох кілометрах звідси, де розташоване селище. За словами хлопчика, він втік з будинку, де знаходився його п'яний батько. Дитина скористався моментом, коли батько заснув. На місце викликали медиків і поліцію. Хлопчика з переохолодженням забрали до лікарні. Його життя поза небезпекою, проте зберігається нежить. Хлопчик залишається в лікарні. Правоохоронці шукають батьків дитини.

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