В Україні з 30 вересня почнуться заморозки, які мають протриматися до 3 жовтня.

Про це повідомили в прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, вночі 30 Вересня, а також другого і третього жовтня в Україні прогнозують заморозки на грунті і в повітрі з температурою від нуля до п'яти градусів. Відповідно до прогнозу, вказане похолодання обійде стороною більшість західних областей, а також узбережжя морів. У Держслужбі оголосили жовтий рівень небезпеки.

На території північно-східних областей прогнозують заморозки в повітрі з температурою від нуля до трьох градусів. Рятувальники оголосили в цих регіонах помаранчевий рівень небезпеки.

У Київській області також днями прогнозують заморозки на ґрунті з температурою від нуля до п'яти градусів, а також у повітрі, де очікується від нуля до двох градусів. Там також оголошено жовтий рівень небезпеки. 28 вересня суху і відносно теплу погоду прогнозують у більшості областей нашої країни. Денна температура складе від 12 до 15 градусів.

Раніше ми повідомляли, що найближчим часом в Україні вдень повернеться тепло, але особливо холодними стануть ночі. Цю інформацію підтвердила синоптик Наталка Діденко. За її словами, осінь підходить до свого піку.

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