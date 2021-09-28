У Закарпатській області в місті Берегово пара підійшла до своєї машини і стала свідком того, як невідомий пише щось на склі балончиком.
Про це повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.
За даними правоохоронців, подія трапилася на вулиці Вокзальній 27 вересня. Власники зробили зауваження невідомій людині. Він дістав газовий пістолет і вистрілив з нього в чоловіка. Жінку невідомий вдарив по обличчю. Після злочину, чоловік зник.
Поліцейські затримали підозрюваного. Ним виявився 25-річний хлопець. Він перебував під дією наркотиків. Поліцейські вилучили у нього газовий пістолет, три грами метамфетаміну і десять грамів марихуани. Чоловіка відправили в ізолятор. За даними правоохоронців, затриманого раніше вже судили за наркозлочини. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею»хуліганство із застосуванням зброї". Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.
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Відзначимо, що послання, яке він залишив на задньому склі припаркованої машини говорить: "Віка моя вб'ю". Що змусило його написати саме цю фразу на даному автомобілі поки невідомо. Правоохоронцям належить з'ясувати всі обставини і мотиви злочину.
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