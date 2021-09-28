У Закарпатській області в місті Берегово пара підійшла до своєї машини і стала свідком того, як невідомий пише щось на склі балончиком.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.

За даними правоохоронців, подія трапилася на вулиці Вокзальній 27 вересня. Власники зробили зауваження невідомій людині. Він дістав газовий пістолет і вистрілив з нього в чоловіка. Жінку невідомий вдарив по обличчю. Після злочину, чоловік зник.

Поліцейські затримали підозрюваного. Ним виявився 25-річний хлопець. Він перебував під дією наркотиків. Поліцейські вилучили у нього газовий пістолет, три грами метамфетаміну і десять грамів марихуани. Чоловіка відправили в ізолятор. За даними правоохоронців, затриманого раніше вже судили за наркозлочини. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею»хуліганство із застосуванням зброї". Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Відзначимо, що послання, яке він залишив на задньому склі припаркованої машини говорить: "Віка моя вб'ю". Що змусило його написати саме цю фразу на даному автомобілі поки невідомо. Правоохоронцям належить з'ясувати всі обставини і мотиви злочину.