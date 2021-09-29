Заморозків поки можна не чекати

Погода порадує українців сонцем і осіннім теплом, проте вночі варто чекати холодів

Про те, якою буде погода в Україні в середу, 29 вересня, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Згідно з їхнім прогнозом, в середині тижня дощі остаточно покинуть Україну: по всій території країни буде сонячно і без опадів.

Невеликий холод можна буде відчути вночі, проте вдень температура підніметься до комфортних позначок. Як зазначають синоптики, на таку теплу погоду без опадів українці зможуть розраховувати ще кілька днів, після чого в країну увірвуться заморозки.

На півночі вночі стовпчики термометрів покажуть від + 4 до +6 градусів, а вдень – від +12 до + 14.

У західних областях нічні температури коливатимуться від + 4 до +12 градусів, а денні – від +12 до + 19.

У центральних областях вночі температура опуститься до + 4...+7 градусів, а вдень повітря прогріється до +12 ... +15.

На сході вночі температура коливатиметься від + 4 до +8 градусів, а вдень – від +12 до + 16.

У південних областях вночі очікується від + 6 до +11 градусів, а вдень - від +14 до + 17.

Нагадаємо, заморозки прийдуть в Україну, синоптики розкрили дату.

Як повідомляла Politeka, погода різко зміниться, порадувавши теплом.

Також Politeka писала, що в Україні потеплішає до + 22, з'явився прогноз.