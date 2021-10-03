На навчальний процес може серйозно вплинути зростання захворюваності коронавірусом

Проте поки, все йде за затвердженим раніше Міносвіти графіком, і найближчим часом змін не заплановано, пише "РБК-Україна".

Так, у 2021-2021 навчальному році перші канікули школярів мають розпочатися 25 жовтня. Правда, школи можуть коригувати цю дату на свій розсуд.

Що неодмінно має залишатися без змін, так це кількість годин в році, коли діти вчаться.

В іншому, навчальні заклади в основному дотримуються запропонованого МОН графіка

з 25 по 31 жовтня 2021 року

зимові канікули-з 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року

Ввесняні канікули - з 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року

літні канікули - з 1 червня 2022 року по 31 Серпня 2022 року

Як вже зазначалося, школи можуть змінити дати. Однак в будь-якому випадку канікули (крім літніх) не можуть тривати більше 30 днів.

Крім канікул школярі також відпочивають на державні свята:

14 жовтня-День захисника України

25 грудня - католицьке Різдво

8 березня-Міжнародний жіночий день

24 квітня - Великдень

1 травня-День праці

9 травня-День Перемоги



Нагадаємо, Україна з 23 вересня перейшла в жовту зону карантину. В таких умовах відвідування навчальних закладів дозволено тільки за умови наявності вакцинації не менше у 80% працівників навчального закладу.

За даними МОН, станом на 29 вересня в Україні на дистанційному навчанні перебували 2 505 шкіл, де не було необхідного рівня вакцинації працівників.

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