Українці звинувачують облгази в махінаціях. У своїх платіжках споживачі бачать суми, набагато вище тих, на які розраховували, і впевнені, що їх обманюють.

Черговий шантаж полягає в тому, що облгази ігнорують вчасно передані показання лічильників і самостійно розраховують суми, виходячи з середньорічного обсягу споживання газу споживачем за останні 12 місяців. Таким чином, українці бачать у своїх платіжках більш високі суми.

На обурення облгази відмовляються міняти показання лічильників, мотивуючи це тим, що споживачі нібито запізнилися з передачею даних (до 6 числа кожного місяця).

Консультаційний центр ГазПравда називає однією з причин маніпуляцій, що таким чином облгази полюють за надприбутками наступного року. Нагадаємо, саме на підставі фактично спожитого газу за період з 1 жовтня 2020 по 30 вересня 2021 облгаз здійснюватиме розрахунок щомісячної плати за доставку і розподіл газу з січня 2022 і протягом усього наступного року.

У разі несправедливості, споживачам для початку радять подати письмове звернення в свій облгаз з вимогою пояснити, звідки взялася така сума в платіжці, і відкоригувати показники (для цього краще фіксувати дачу показань - робити фото або відео). Якщо вимога буде проігнорована, наступний крок - звернення до НКРЕКП.

Це не просто маніпуляції, а порушення ліцензійних умов. Якщо компанію "зловлять" на цьому, то це загрожує не тільки штрафами, але й позбавленням ліцензії.

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