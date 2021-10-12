Вагітній на терміні 22 тижні медики поставили посмертний діагноз - летальний результат від важких ускладнень, викликаних коронавірусної інфекцією.

Жінці було лише 39 років. Про її смерть повідомили на нараді в мерії 12 жовтня гендиректор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар.

Як він розповів, протягом тижня в місті від ковид померли 18 осіб, у тому числі жінка, яка перебувала на 22-му тижні вагітності.

Як уточнили в лікарні для видання УНІАН, жінка досить пізно звернулася за медичною допомогою і не була вакцинована.

"На сьогоднішній день є рекомендації вакцинуватися вагітним, але чомусь у людей спрацьовує протилежна реакція - якщо жінка вагітна, вакцинуватися не потрібно, тому і зростає ризик тяжкого перебігу коронавірусу", — зазначили в медзакладі.

Для вагітних жінок ситуація в разі зараження коронавірусом може бути небезпечною: хвороба значно збільшує ймовірність їх госпіталізації, передчасних пологів і навіть летального результату.



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