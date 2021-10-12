У центр Києва почали стягувати військову техніку-з'явилася інформація про те, що відбувається.
На Михайлівській площі в Києві 12 жовтня спостерігається багато техніки і військових.
З'ясувалося, що 13-17 жовтня готується демонстрація сучасного озброєння української армії та підрозділів ДСНС, а сьогодні, 12 жовтня, відбувається репетиція до заходу.
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До слова, у Київській області чоловік у камуфляжі відкрив вогонь по сім'ї з дитиною-відомо про поранених.
На відео, яке з'явилося в мережі видно, як чоловік, жінка і їх дочка сідають в машину. У якийсь момент з'являється чоловік у камуфляжі і починає стріляти у водія.
Зараз поліція шукає зловмисника, який стріляв.
"Невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного молодого чоловіка, який разом з 28-річною дружиною сідав в машину. Чоловік поранений в ногу, пошкоджений автомобіль", - йдеться в повідомленні поліції.
Раніше повідомлялося, що неадекват почав розмахувати пістолетом перед мамою з 7-річною дитиною
Також politeka повідомляла, що українець влаштував стрілянину на власному весіллі
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