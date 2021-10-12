Нові правила перевезень пасажирів у громадському транспорті між регіонами, які почнуть діяти з 21 жовтня, не стосуватимуться деяких українців.
Оскільки для дітей поки не передбачена можливість оформлення covid-сертифіката та отримання щеплення проти коронавірусної хвороби, їх транспортні обмеження стосуватися не будуть.
Це пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, говориться на офіційному сайті МОЗ.
Міністр уточнив, що діти до 18 років зможуть користуватися громадським транспортом в поїздках між регіонами без пред'явлення негативних тестів на COVID-19 і сертифікатів або міжнародних свідоцтв про щеплення.
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Для дітей у віці від 12 років залишається обов'язкове правило використовувати захисні маски під час перебування в громадських місцях, зокрема, в транспорті.
Так, нові правила перевезень поширюються на повнолітніх осіб: громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Йдеться і про водіїв, членів екіпажу авіа - і залізничного транспорту.
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