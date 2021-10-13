Про що розповів Ляшко

Глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що кого з педагогів можуть відсторонити від роботи без збереження зарплати.

Заява Ляшка опублікувана на офіційному сайті Міністерства.

Міністр нагадав, що освітяни включені до переліку професій, представники яких повинні бути обов'язково вакциновані.

Якщо викладачі до листопада не матимуть щеплення від ковіду, то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження зарплати.

"Ситуація із захворюваністю на коронавірусну хворобу погіршується, зокрема, щодня у сотень дітей виявляють COVID-19, а тисячі учнів разом з вчителями відправляють на ізоляцію", - заявив Ляшко.

Раніше повідомлялося, що одну з областей в Україні перемістили в" червону " зону через зростання захворюваності коронавірусом: які заборони діють в цьому регіоні тепер.

У вівторок, 12 жовтня, на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС було прийнято рішення про переміщення однієї з областей в "червону" зону.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов у Telegram-каналі.

Так, в "червоній" зоні опинилася Херсонська область. Нові обмеження діятимуть з 15 Жовтня.

Нагадаємо, карантин офіційно посилили по всій Україні.

Як повідомляла Politeka, як буде працювати транспорт і магазини в разі локдауна.

Також Politeka писала, що у МОЗ попередили про закриття шкіл, незважаючи на вакцинацію вчителів.