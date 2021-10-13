Українців попередили про швидке закриття відділень Приватбанку по всій країні, тим, кому потрібно залагодити якісь питання при безпосередній участі працівників фінустанови, варто поквапитися

Відділення банку не працюватимуть з 14 по 17 жовтня, у зв'язку зі святкуванням Дня захисників та захисниць України.Таке розпорядження видав Кабінет Міністрів України.

У зазначені дати не працюватимуть і відділення інших банків.

В офіційній заяві НБУ, зазначалося, що 15 Жовтня 2021 року банки при необхідності можуть здійснювати касові операції (без відкриття операційного дня банку), а в період з 14 до 17 Жовтня 2021 року міжбанківські перекази через систему електронних платежів НБУ будуть здійснюватися датою банківського дня 18 жовтня 2021 року.

23 жовтня (субота) міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться датою цього дня - 23 жовтня.

Як відомо, у жовтні 2021 року українці отримали тривалі вихідні у зв'язку зі святкуванням Дня захисників та захисниць України. Однак один день все ж пріептся відпрацювати. Так, робочий день з п'ятниці 15 Жовтня переноситься на суботу 23 жовтня.

Нагадаємо, кредитну історію українців перевірятимуть по-новому: у Міністерстві зробили попередження.

Як повідомляла Politeka, банкомат ПриватБанку "знищив" картку після спроби зняти гроші.

Також Politeka писала, що в Україні почалася перевірка доходів: кого чекають суворі обмеження.