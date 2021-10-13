Він боровся за життя до останнього

У Львові помер легендарний краєзнавець та екскурсовод, який проводив тематичні екскурсії, Василь Радковець — його серце перестало битися на 59-му році життя.

Про це у Facebook повідомив його брат Іван Радковець. Відомий львівський екскурсовод помер після важкої хвороби. Однак, від якої саме — поки не повідомляється.

"Львів покинув ще один батяр-Василь Радковець. "Старші люди повідають, а ти грай, музичко, грай, ж батяри не вмирають, а живими йдуть у рай", — написав Іван Радковець.

59-річний Василь Радковець був відомий тим, що проводив Львовом тематичні екскурсії. Його часто можна було побачити в центрі Львова. З 2017 року Василь Радковець працював провідним спеціалістом у Центрі розвитку туризму Львівської міськради.

Міський голова Львова Андрій Садовий відзначив, що відомий львівський екскурсовод помер після тяжкої хвороби.

"Людина-бренд, людина-символ, людина-історія. Велика втрата. Сумуємо, співчуваємо рідним і близьким", — зазначив мер Львова.

Прощання з Василем Радковцем відбудеться 14 жовтня в каплиці при церкві Різдва Пресвятої Богородиці, що на площі святого Іоанна Павла II Папи Римського на Сихові.

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