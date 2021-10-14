Осінь продовжить наступати на Україну, поступово знижуючи температуру у всіх областях, а вночі українці будуть мерзнути ще більше, оскільки стовпчики термометра будуть прагнути до нуля.

Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз на 14 жовтня, який буде сильно відрізнятися залежно від області. Найхолодніше буде на Заході. Там температура сильно опуститься, а вночі і зовсім очікується 0-2 градуси. Вдень стовпчики термометра показуватимуть 8-11 градусів.

На Сході, навпаки, буде тепло. Температура там підніметься до 15 градусів, хоча в середньому по регіону очікується 11-14 градусів. У Центрі буде прохолодно - близько 10-12 градусів.

А ось жителі південних областей зможуть насолодитися теплою погодою. На Півдні потеплішає до 13-16 градусів, що дасть українцям можливість насолодитися прогулянками в додатковий вихідний день.

Зазначимо, що місцями в окремих областях можливі невеликі опади, які через кілька днів нагрянуть в Україну з Півдня.

Додамо, що найближчим часом в Україні очікується перший сніг і серйозні заморозки. Синоптики попереджають, що українцям залишилося недовго насолоджуватися сухою і досить теплою погодою.

Нагадаємо, що в Україні різко зіпсується погода, в одній з областей оголошено перший рівень небезпеки.

Як повідомляла Politeka, на Україну насуваються сильні зливи і тумани: де розбушується негода.

Також Politeka писала, що холодний циклон принесе в країну дощі зі снігом.