Українцям пояснили, як можна збільшити свою пенсію до 7 тисяч гривень - але це можливо лише в тому випадку, коли людина буде відкладати гроші в дві системи.

Пенсія близько 7 тисяч гривень цілком можлива для українців. Про це повідомили РБК в Україні з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Виплати пенсіонерам можуть скласти не менше 40% від зарплати, що відповідає нормам Конвенції МОП. Але тільки в одному випадку. Так, пенсія близько 7 тисяч гривень - це приклад того, яку пенсію може отримувати людина з повним страховим стажем з двох джерел — солідарного і накопичувального.

Це також можливо при внеску в 4% від заробітної плати, які пропонуються для запуску обов'язкових пенсійних накопичень і прибутковості +0,25% в місяць вище інфляції (близько 3% вище інфляції на рік).

Варто зазначити, що право на встановлення надбавки до пенсії мають особи з інвалідністю I групи, а також одинокі особи з інвалідністю II і III групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку.

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