У зв'язку зі збільшенням грошового забезпечення військовослужбовцям в Україні з нового року планують переглянути пенсії для цієї категорії громадян.
Перерахунок буде проводитися заднім числом, з 1 серпня 2021. Про це йдеться в проекті постанови Кабміну "Про перерахунок пенсій особам, звільненим з розвідувальних органів", пише Politeka. net.
Згідно з документом, перегляду підлягають:
- посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років;
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- надбавки за знання і використання в роботі іноземної мови, почесне звання "заслужений" або "народний", службу в умовах режимних обмежень, спортивні звання, доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук і вчене звання;
- щомісячні надбавки, доплати та підвищення, що мають постійний характер;
- інші щомісячні надбавки, доплати (крім доплати, розмір якої визначається як різниця між розміром грошового забезпечення до і після введення нових умов його виплати), підвищення і щомісячна премія, що мають постійний характер, фактично виплачені за липень 2021.
Додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, скасовані або такі, що не виплачувалися у липні, крім зазначених вище, для перерахунку пенсій не враховуються.
У разі якщо в результаті перерахунку пенсій, розміри виплат виявляться нижче, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.
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