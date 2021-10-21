У цей день існує багато традицій

Дізнайтеся, яке 22 жовтня святкують православні українці важливе церковне свято, особливі прикмети, традиції та головні заборони цього дня.

У цей день, 22 жовтня вшановується пам'ять святого Якова Алфєєва-одного з дванадцяти апостолів.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

Раніше Яків Алфєєв не відрізнявся праведним способом життя, оскільки був митарем, збирачем податків. Однак, зустрівшись з Ісусом, захотів служити Богу. Надалі Яків вирушив з проповіддю в Едесу та Юдею.

Поширював євангельське благовістя в Газі, Елевферополі і суміжних їм місцях, звідти відправився в Єгипет. Тут, в місті Острацине (приморське місто на кордоні з Палестиною), був розп'ятий на хресті.

Традиції та звичаї

У народі цей день називали Якова Дроворуба. Народ починав заготовлювати дрова на зиму.

Ще дату 22 жовтня в старовину називали Днем першої каші. У кожному будинку на Якова готували кашу. З кашею з крупи пекли пироги, якими пригощали гостей. Наші предки вірили, що саме каша в цей день додасть сили на весь рік.

Вважається, що хорошу вечерю в Яків день обіцяє багатий рік. Всіх, навіть випадкових гостей прийнято пригощати, відмовлятися від трапези не можна.

Що не можна робити, головні заборони дня

Не варто ділитися своїми секретами і мріями. Якщо вас почують в цей день темні сили, то планам і намірам не судилося збутися.

У цей день не можна лаятися і лихословити - будуть неприємності і невдача.

У цю дату не можна було займатися ремонтом, лагодити одяг або взуття, щоб не завдати собі травми.

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:



З модрини ще не обсипалися голки - снігу взимку буде небагато, і він буде швидко танути.

З вишні листя ще не опало - чекай відлигу.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

Як повідомляла Politeka, Потужна молитва про дітей: як захистити найдорожчих від пристріту і нещастя.

Також Politeka писала, як каратимуть священиків за церковні правопорушення: затверджено документ.