Дізнайтеся, яке 22 жовтня святкують православні українці важливе церковне свято, особливі прикмети, традиції та головні заборони цього дня.
У цей день, 22 жовтня вшановується пам'ять святого Якова Алфєєва-одного з дванадцяти апостолів.
Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.
Історія свята
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Раніше Яків Алфєєв не відрізнявся праведним способом життя, оскільки був митарем, збирачем податків. Однак, зустрівшись з Ісусом, захотів служити Богу. Надалі Яків вирушив з проповіддю в Едесу та Юдею.
Поширював євангельське благовістя в Газі, Елевферополі і суміжних їм місцях, звідти відправився в Єгипет. Тут, в місті Острацине (приморське місто на кордоні з Палестиною), був розп'ятий на хресті.
Традиції та звичаї
У народі цей день називали Якова Дроворуба. Народ починав заготовлювати дрова на зиму.
Ще дату 22 жовтня в старовину називали Днем першої каші. У кожному будинку на Якова готували кашу. З кашею з крупи пекли пироги, якими пригощали гостей. Наші предки вірили, що саме каша в цей день додасть сили на весь рік.
Вважається, що хорошу вечерю в Яків день обіцяє багатий рік. Всіх, навіть випадкових гостей прийнято пригощати, відмовлятися від трапези не можна.
Що не можна робити, головні заборони дня
Не варто ділитися своїми секретами і мріями. Якщо вас почують в цей день темні сили, то планам і намірам не судилося збутися.
У цей день не можна лаятися і лихословити - будуть неприємності і невдача.
У цю дату не можна було займатися ремонтом, лагодити одяг або взуття, щоб не завдати собі травми.
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- З модрини ще не обсипалися голки - снігу взимку буде небагато, і він буде швидко танути.
- З вишні листя ще не опало - чекай відлигу.
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