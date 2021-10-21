Українці, в яких є борги по оплаті за житлово-комунальні послуги можуть отримати субсидію, але тільки після заключення договору о реструктуризації боргу.
Про це повідомили в
Якщо раніше, згідно з чинним законодавством, українці, що не сплачували за житлово-комунальні послуги більше трьох місяців автоматично та мали борги більше ніж 340 грн., не могли оформити житлову субсидію. Але як пояснили у Мінсоцполітики, субсидія може бути призначена навіть при наявності боргу, якщо заключено договір о реструктуризації його.
Для цього спочатку потрібно звернутися до компанії, що надає ті чи інші комунальні послуги.
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«При чому, навіть якщо договір буду заключено протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія буде призначена з початку сезону», - пояснюється у повідомленні Мінсоцполітики.
В тому випадку, коли договір про реструктуризацію та документи на субсидію будуть оформлені пізніше ніж через два місяці з початку опалювального сезону, тоді субсидія буде призначені з місяця, який слідує за тим, в якому наддали документи.
Незважаючи на високу вартість комунальних тарифів, з 1 жовтня уряд жовтня зменшив соціальні норми споживання енергоносіїв, майже вдвічі їх урізавши. А на практиці це призведе до того, що виплати по субсидіях будуть зменшені фактично вдвічі. Тобто кожна родина недоотримає на 200 - 600 гривень менше субсидії, ніж в минулому році.
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