В Україні, вже найближчим часом, вельми відчутно зросте ціна на деякі продукти – адже підприємства для виготовлення багато продукції використовують природний газ.

Так, зростання вартості хліба спровоковане зростанням витрат на його виробництво. Подорожчали практично всі статті витрат. Насамперед – енергоносії та тариф на газ. Про це йдеться в матеріалі ТСН.

Ціна на хліб неминуче зросте приблизно на 20%. Практично вдвічі подорожчали цукор і соняшникова олія, які також, в тих чи інших пропорціях, використовуються при випічці хліба. Крім того, подорожчав і головний інгредієнт, на основі якого випікають хліб – борошно.

На подорожчання впливає і зростаюча інфляція, а також подорожчання пшениці. За рік ціна другої піднялася від 6,05-6,6 до 7,7 – 8,5 тис.грн за тонну – на 27-29%. Так інфляція в Україні вже перевищує 10% в річному вимірі.

Як розповів економічний експерт Олег Пендзин для "ГолосUA", крім цього, морква, цибуля і картопля до кінця року можуть подорожчати на 30%. Крім того, зростуть ціни на масло і цукор.

Нагадаємо, українців чекають нові тарифи на опалення.

Як повідомляла Politeka, податок на нерухомість злетить слідом за мінімалкою, подробиці.

Також Politeka писала, що українці платитимуть за газ за новими тарифами.