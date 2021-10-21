У Києві стрімко погіршується ситуація з розповсюдженням коронавірусу, тож вже найближчими днями місто опиниться у «червоній» зоні карантину.
Про це повідомляється у Telegram-каналі міського голови.
За минулу добу у Києві зафіксовано близько 1200 нових випадків захворюваності на ковід та 39 смертей. Щодня до медичних закладів Києва потрапляє 500 нових пацієнтів, при чому більшість з них мають важкий стан. Все більше і більше хворих потребують штучної вентиляції легень або кисневої підтримки.
Як повідомляється, в лікарнях вже заповнено більш як 50% ліжок, що були розгорнуті для лікування хворих на коронавірус. А з киснем заповнені більш як 63%.
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На сьогодні 98% госпіталізованих до лікарень міста – не щеплені. І 99% летальних випадків – це не вакциновані пацієнти.
Тому, 22 жовтня відбудеться засідання Комісії з надзвичайних ситуацій міста, яка має ухвалити рішення, які додаткові обмеження діятимуть, коли Київ потрапить у «червону» зону.
Заборони, що діють у «червоній» зоні:
- заклади громадського харчування можуть працювати лише на винос на доставку їжі;
- заборонена робота ТРЦ, закладів культури, театрів, кінотеатрів тощо;
- припиняється навчальний процес в закладах, окрім початкових класів та дитячих садочків;
- заборонена робота непродовольчих ринків, магазинів, спортивних залів, фітнес-клубів та басейнів;
- заборонено проводити масові заходи, окрім офіційних спортивних змагань без участі глядачів.
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