Після двох теплих днів в Україну знову повернеться по-осінньому неприємна погода з дощами і похолоданням практично у всіх регіонах, що змусить українців утеплитися.
Як повідомляє Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз, засмутивши тих, хто розраховував на теплі вихідні. Субота буде не найсприятливішою для прогулянок, оскільки в половині областей очікуються дощі, а в інших регіонах сильно впаде температура.
Найхолодніше буде в західних областях. Там температура опуститься до 10-13 градусів. При цьому буде сонячно. У центральних регіонах буде на пару градусів тепліше - близько 12-14.
У південних регіонах ще затримається висока температура, але погоду зіпсують дощі, які увірвуться в Україну зі Сходу. При цьому стовпчики термометра прогріються до 17-19 градусів.
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На Сході теж зберігатиметься комфортна температура - близько 14-16 градусів, але дощі витіснять «бабине літо». Опади очікуються у всіх східних областях.
Нагадаємо, що синоптики пообіцяли українцям шторм з дощем: яку область обійде негода.
Раніше Politeka писала, що на Україну насувається арктичне похолодання: синоптик розповіла, коли це станеться.
A ще Politeka повідомляла, що перед заморозками в Україні сильно потеплішає:"місцями до +21".