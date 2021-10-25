Улюблений багатьма з дитинства зефір, за останні роки значно поміняв свій смак. Тепер знайти на прилавках магазинів якісний зефір практично неможливо.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

У 2020 році в Україні було вироблено близько 40 тисяч тонн зефіру, але, як стверджують покупці, не завжди повітряні ласощі мають приємний смак. Серед основних нарікань: "гумова" консистенція і цукор який скрипить на зубах.

Згідно з класичним рецептом, зефір виготовляється з фруктового пюре і збитого яєчного білка. Але зараз виробники, щоб здешевити виробництво і продовжити термін придатності, додають цукор, а часом і небезпечні для здоров'я речовини.

Тому перш ніж зробити покупку слід уважно вивчити склад продукту.

Натуральний зефір не може зберігатися більше двох місяців. Також варто уникати зефіру, до складу якого входять різні "Е-шкі". Наприклад, додаючи бензоат натрію (е211) в зефір, виробник тим самим продовжує термін придатності. Але ця "Е-шка" вкрай негативно впливає на мікрофлору кишечника, провокує появу у дітей дефіциту уваги і знижує їх інтелектуальні здібності.

Ще один популярний консервант цитрат натрію (е331) здатний підвищувати тиск, провокувати алергічні реакції, викликати нудоту, діарею, головні болі.

У смачного і якісного зефіру яблучне або інше фруктове пюре стоїть мінімум на третьому місці. Його вміст в готовому продукті має становити 10-20%%.

Краще не купувати зефір, до складу якого входять цукрозамінники і трансжири. Останні найчастіше використовуються при виготовленні глазурованого зефіру.

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