В Україну знову повернуться нічні заморозки, однак після контрастної суботи погода в цілому по країні вирівняється, за винятком Закарпаття, де в неділю дощитиме.

Про те, якою буде погода в країні 7 листопада, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Згідно з їхнім прогнозом, після контрастної суботи, коли температура в різних регіонах сильно варіювалася, а в деяких північних і центральних областях йшов дощ, в неділю погода буде більш стабільною.

Так, по всій країні очікується мінлива хмарність, а температура вирівняється і коливатиметься в середньому від +10 до +12 градусів. Дощ пройде тільки за Закарпаття, де також буде найхолодніше.

Крім того, на крайньому заході очікуються нічні заморозки з падінням температури до -4 градусів.

На півночі України вночі температура коливатиметься від + 2 до +4 градусів, а вдень – від +9 до + 11.

На заході вночі стовпчики термометрів опустяться до -4...+ 2 градусів, а вдень повітря прогріється до +7...+13.

У центральних областях вночі очікується від -1 до +4 градусів, а вдень – від +9 до + 12.

На сході нічні температури коливатимуться від +1 до +4 градусів, а денні – від +9 до + 13.

У південних областях вночі очікується від + 3 до +8 градусів, а вдень – від +11 до + 15 градусів.

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