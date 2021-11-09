Обов'язкова вакцинація, в МОЗ внесли важливі зміни: оновлений список професій

Кому потрібно зробити щеплення, щоб не втратити роботу

В Україні МОЗ розширив перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 обов'язкове. Наказ набирає чинності з 9 грудня.

Про це повідомляється на сайті МОЗ. До педагогів і працівників центральних і місцевих органів влади, що підлягають обов'язковій вакцинації проти коронавірусу, додалися співробітники наступних інстанцій:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту дітей, реабілітаційних установ;

підприємств, установ і організацій, включених до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Зазначається, що працівники вищевказаних установ, які відмовляться робити щеплення, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Безумовно, це стосується тих, у кого немає абсолютних протипоказань до проведення вакцинації.

Раніше в МОЗ затвердили форму довідки (№028-1/о), яка звільняє від необхідності вакцинуватися. Лікарі видаватимуть таку довідку тим українцям, у яких є протипоказання до вакцинації. Ці протипоказання можуть бути тимчасовими або постійними.

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"А ментів, які сертифікати перевіряють, що, знову ні??"

"1) де працівники всіх мед установ усіх форм власності 2) де водії, провідники, стюардеси 3) де продавці прод. магазинів, працівники харчової промисловості, працівники кави, ресторанів 4) працівники МВС... Ляшко "дурня включив", черговий раз"

"Складають список за принципом "кого ще ми можемо нагнути"

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