Український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, відмовляється виступати в Росії - за словами співака, туди він не хоче їздити з трьох причин.
У коментарі NEWS.ru Данилко розповів, що зараз йому надходить багато пропозицій дати концерт або виступити на корпоративі в Москві. Однак він принципово відмовляється і війна на сході України – "не єдина причина".
Сердючка не виступає в Росії останні три роки - на це є три причини. 48-річний артист пояснює, що дістатися до Москви зараз проблематично через фінанси.
Друга причина — здоров'я. Карантинні обмеження через коронавірус внесли свою лепту в концертний графік багатьох знаменитостей.
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Третя причина пов'язана з тим, що відносини між РФ і Україною назавжди погіршилися через війну на Донбасі та окупацію Росією Криму. На думку Андрія Михайловича, все, що зараз відбувається на батьківщині — "жахливо".
"В Росію ми зараз взагалі не їздимо. Я чекаю, коли це все завершиться: коли закінчиться коронавірус, коли вирішаться ці жахливі відносини країн, коли зміниться уряд", — додав він. Данилко продовжує давати концерти в Україні і пише пісні.
Нагадаємо, що продюсер Вєрки Сердючки розповів про стан Данилка після пережитої трагедії.
Як повідомляла Politeka, Данилко на шоу "Маска" втратив контроль над емоціями, вразивши Полякову і Каменських.
Також Politeka писала, що Андрій Данилко публічно приструнив Расшумевшуюся Полякову.