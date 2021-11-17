У Рівненській області два зустрічні автомобілі наїхали на пішоходів на дорозі: ДТП не обійшлося без жертв, з'явилися подробиці трагедії.
Смертельна ДТП сталася ввечері у вівторок, 16 листопада, неподалік від села тихе в Рівненській області. Про це повідомили на сайті ГУ Національної поліції Рівненської області. Повідомлення про ДТП надійшло о 18: 45.
Як стало відомо, на вечірній трасі автомобіль Renault Megane і Chevrolet, що рухався йому Назустріч, одночасно наїхали на двох пішоходів. Чоловік і жінка переходили проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.
В результаті наїзду двох автомобілів пішоходи отримали серйозні травми. Обидва померли на місці події.
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В даний момент поліцейські встановлюють обставини наїзду автомобілів на пішоходів.
Варто відзначити, що тільки 15 листопада в Україні стартував Тиждень безпеки дорожнього руху. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький нагадав українцям про те, що понад 40% ДТП в нашій країні відбуваються через порушення швидкісного режиму.
Іншими найчастішими причинами аварій в Україні стали: порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть та пішохідних переходів та недотримання безпечної дистанції між транспортними засобами.
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