У МОЗ дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 12 років – як це відобразиться на ЗНО-2022, і чи вимагатимуть сертифікат про вакцинацію на іспитах.

Як передає Politeka.net, на даний момент немає повідомлень про те, що вакцинація для підлітків стане обов'язковою. Тим часом, в Українському центрі оцінювання якості освіти заявили, що під час складання ЗНО-2022 не вимагатимуть сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. У відомстві додали, що на даний момент такого розпорядження немає.

Однак ЗНО-2022 пройде з дотриманням усіх протиепідемічних заходів. Учасникам ЗНО-2022 будуть вимірювати температуру. При собі необхідно буде мати маски і дезінфектори. Також буде дотримуватися соціальна дистанція. У кожному пункті здачі ЗНО-2022 працюватиме медичний працівник. Відзначається, що в одному класі буде не більше 15 школярів і двох інструкторів.

Нагадаємо, що сесія ЗНО-2022 пройде з 23 травня по 17 червня.

Тим часом, в прес-службі МОЗ заявили, що діти у віці 12-17 років зможуть вакцинуватися тільки препаратом Pfizer. Для проходження курсу вакцинації потрібно дві дози вакцини з перервою 21-28 днів. Першу дозу вакцини вже встигли отримати понад 30 тисяч підлітків.

Своїм розпорядженням МОЗ запустив кампанію з вакцинації підлітків. Вже зараз в додатку електронних держпослуг є можливість згенерувати covid-сертифікат для дитини.

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