З'явилися подробиці про марш до Дня Гідності та свободи в Києві, учасники якого намагалися дійти до офісу президента, де їх зупинили правоохоронці.

Масштабна акція пройшла ввечері 21 листопада в Києві. Люди зібралися на Майдані з нагоди річниці початку Революції Гідності. Спочатку захід проходив спокійно. Люди зібралися на Майдані з прапорами і влаштували пам'ятну ходу до Меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Однак, після цього частина присутніх вирішила відправитися до офісу президента, пише Телеграм-канал PavlovskyNews. Люди прийшли на Банкову, проте правоохоронці не дозволили їм підійти на територію перед будівлею ВП.

Незабаром між активістами і правоохоронцями почалися сутички. Проте люди так і не змогли потрапити у двір офісу.

Якийсь час учасники акції залишалися на вулиці, вигукуючи різні гасла і раз у раз намагаючись прорвати кордон правоохоронців.

Однак, незабаром ситуація розрядилася: поліцейські почали пропускати активістів на площу перед ВП. При цьому попередньо кожен з бажаючих туди потрапити повинен був пройти огляд. Частина людей відмовилася проходити перевірку і не змогла пройти далі.

Крім того, в Нацполіції повідомили, що грубих порушень під час акції зафіксовано не було.

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