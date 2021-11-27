Гривня продовжує перебувати під впливом геополітичних ризиків і складної ситуації в енергетичній сфері - у другій половині листопада національна валюта "поважчала".

Про це "Сегодня" розповів економіст Володимир Позній.

курс гривні, курс долара, курс валют, українці, обмін валют, весна, зима, Осінь, скрін

Він зазначає, що закріплення курсу вище 27 грн, приблизно в області 27,10, буде сигналом глобального зламу тренда в гривні і є ризики запустити ще більш сильний розпродаж в ній.

Стрибок курсу до 28 вже до кінця року не виключений, якщо буде подальше посилення риторики монетарної політики ФРС США, а також відкат в цінах на сировину і продукцію сільського господарства.

Популярні новини зараз

Дочка Ані Лорак звернулася за допомогою, засвітивши інтер'єр розкішного будинку: "Людоньки..."

У мережі показали, як змінився принц Гаррі після знайомства з Меган Маркл: "Час пішов на користь"

Магнітна буря зіпсує українцям вихідні, розкрита сила удару: як убезпечити себе

Масштабна трагедія в Росії, число жертв перевищило 50, багато поранених: "Вставай, не лежи!"

Штраф до 8 тисяч гривень: українців чекає нова заборона з 10 грудня, подробиці
Показати ще

Однак більш вірогідним сценарієм, вважає Володимир Позній, буде виснаження імпульсу зростання долара до гривні поблизу 27 і відкат до 26,50 до кінця року з тенденцією на поступове зміцнення в 2022 році.

Обмін валют, курс валют

Варто відзначити, що долар в Україні "повинен" коштувати близько 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%. Однак у рейтингу "недооціненість національних валют" Україна поліпшила позицію і опинилася вже не на п'ятому місці з кінця, а на восьмому.

Нагадаємо, курс долара пішов на зліт: в НБУ розкрили, чого чекати в обмінниках

Як повідомляла Politeka, бюджет на 2022 рік, в Раді прийняли важливе рішення: що буде з зарплатами.

Також Politeka писала, що курс долара може піти в піку в 2022 році, чого чекати.