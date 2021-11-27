Гривня продовжує перебувати під впливом геополітичних ризиків і складної ситуації в енергетичній сфері - у другій половині листопада національна валюта "поважчала".

Про це "Сегодня" розповів економіст Володимир Позній.

Він зазначає, що закріплення курсу вище 27 грн, приблизно в області 27,10, буде сигналом глобального зламу тренда в гривні і є ризики запустити ще більш сильний розпродаж в ній.

Стрибок курсу до 28 вже до кінця року не виключений, якщо буде подальше посилення риторики монетарної політики ФРС США, а також відкат в цінах на сировину і продукцію сільського господарства.

Однак більш вірогідним сценарієм, вважає Володимир Позній, буде виснаження імпульсу зростання долара до гривні поблизу 27 і відкат до 26,50 до кінця року з тенденцією на поступове зміцнення в 2022 році.

Варто відзначити, що долар в Україні "повинен" коштувати близько 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%. Однак у рейтингу "недооціненість національних валют" Україна поліпшила позицію і опинилася вже не на п'ятому місці з кінця, а на восьмому.

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