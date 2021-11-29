У шостому випуску шоу "Україна має талант" 11-разовий чемпіон світу з армрестлінгу Євген Прудник дивував українців своїм голосом.

Він почав виконувати на шоу "Україна має талант" пісню Михайла Круга "Дівчинка пай", але одразу після вступу судді натиснули червоні кнопки, а Ксенія Мішина запропонувала Євгену заспівати більш класичну композицію.

Євген спробував здивувати журі Андрео Бочеллі — "Time to say goodbye", і це викликало справжнє захоплення — публіка "ахнула". Талант учасника шоу зворушив навіть Харлан та Мішину.

"Ви просто неймовірний, чесно! Я розплакалася. Знаєте чому? Ви настільки талановитий! Ось це дійсно Україна має талант! Тому що Ви ж не співак. Ви займаєтеся армрестлінгом, ви таксист, і ви неймовірно співаєте! Не переставайте це робити!" — сказала Ольга.

Євгену 34 роки, він народився в Запоріжжі. У 2012-му році Женя закінчив Дніпропетровський театрально-художній коледж за спеціальністю "актор драматичного театру", після чого активно увійшов до діючого репертуару театру, маючи від природи чудовий голос.

Нагадаємо, давній суперник Жені Кота заявився на "Україна має талант".

Як повідомляла Politeka, суддя "Україна має талант" Євген Кот у розстебнутій сорочці підкорив українок.

Також Politeka писала, що Ольга Харлан займе місце поруч з Мішиною і Притулою в абсолютно новому амплуа.