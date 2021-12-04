Традиційно, на початку грудня в Україні починають відкриватися ялинкові ринки, де реалізовують дерева, вирощені спеціально для продажу.

У ряді міст вже можна придбати ялинки. Вартість новорічного дерева цього року коливається від 100 до 200 гривень за 1 метр. Найдорожчі ялинки продають за 500-600 гривень, пише Politeka.net з посиланням на "РБК-Україна".

Зокрема, ялинкові базари запрацювали у Полтаві. Ялинку висотою один метр тут можна купити за 100 гривень. Трохи вище - за 120 гривень, до 3 метрів - за 150 гривень, а більше 3 метрів за кожен додатковий метр - 60 гривень. Новорічний пучок з трьох ялинових гілок коштуватиме 25 гривень.

Стартували продажі новорічних дерев і на Харківщині. Залежно від висоти ялинок їх ціна коливається від 108 до 636 гривень. Також вартість залежить від того, де куплено дерево - на ялинковому базарі або на території розплідника. Найдешевша, до 1 метра заввишки, обійдеться в 108 гривень, найдорожча - вище 4 м - в 552 гривні.

У Києві ялинкові ринки відкриються 15 грудня, буде 187 локацій. Попередня ціна святкового дерева: за 1-метрову ялинку доведеться викласти 150-200 гривень, трохи вище вже коштуватиме 300 гривень, а за 2-метрове дерево з киян попросять і всі 400 гривень.

Перед покупкою ялинки українцям рекомендують запитувати у продавців документи і звертати увагу на чіп або штрих-код, які обов'язково повинні бути на кожному дереві. Якщо такі відсутні, це означає, що ялинки зрубали і продають незаконно.

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