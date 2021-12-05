Гороскоп на грудень 2021 року для жінок говорить про те, що перший місяць зими принесе чимало емоційних ситуацій, але буде також багато приємних моментів.

Про це інформує Ftimes. Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок за знаком Зодіаку в найближчий тиждень, з 6 по 12 грудня.

Овен

У цей тиждень можна і потрібно вирішувати всі накопичені справи і питання. Постарайтеся зробити це якомога швидше – так у вас з'явиться час для відпочинку і розслаблення.

Телець

На цьому тижні у вас з'явиться ряд дуже вдалих і вигідних обставин. Удача вам в ці дні буде посміхатися і варто використовувати всі можливості. Таке везіння буває дуже рідко.

Близнюки

У вас з'явиться можливість проявити свої таланти і здібності. Сміливо беріться за нові справи і проекти, у вас точно все вийде. Особливих успіхів ви не досягнете, але зможете показати себе у всій красі.

Рак

Не поспішайте і не робіть нічого без ретельного аналізу. У вас зараз є великий ризик допустити помилки, тому проявіть обачність.

Лев

Тиждень виявиться спокійним і розміреним, намагайтеся не поспішати і задовольнятися тим, що у вас є. Не намагайтеся бути першою, не обганяйте, добре думайте перш, ніж говорити або чинити.

Діва

Скористайтеся новими можливостями і створюйте щось незвичайне не тільки для себе, але і для інших. Вам доведеться на цьому тижні взяти ряд зобов'язань на себе і в середу вам можуть запропонувати пост.

Терези

Зустрічаємо грудень з позитивом. Вдалими стануть заходи, які пов'язані з навчанням і педагогікою. Вчіться на чужих помилках і передавайте свій досвід наступним поколінням.

Скорпіон

Дійте впевнено і сміливо. Така тактика допоможе вам досягти всіх поставлених цілей. Успіх чекає творчих натур, є шанс поліпшити своє матеріальне становище.

Стрілець

Займіться тим, що ви любите, і що приносить вам натхнення. Цей тиждень стане для вас періодом щастя і запам'ятається вам в хорошому сенсі цього слова.

Козоріг

Вас на цьому тижні буде супроводжувати любов, свобода і розкутість. Можете здивувати своїх друзів і ворогів своїми несподіваними почуттями, новим іміджем, новою зачіскою і новими ароматами.

Водолій

Працездатність допоможе вам виділитися. Можете забути про температуру, недосип, проблеми з домашніми або батьками – це допоможе легко досягти успіху на роботі. Чим менше у вас буде вільного часу, тим більше буде шансів досягти успіху.

Риби

Більше спілкуйтеся і не відмовляйтеся від допомоги друзів і колег по роботі. В кінці тижня це допоможе вам піти вгору по кар'єрних сходах і отримати приємні моменти в особистому житті.

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