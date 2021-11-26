В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що вже на наступному тижні у столиці України очікується мокрий сніг, а температура опуститься до 0 °C.
Як пише Politeka.net, на наступному тижні, 30 листопада, столицю України накриє снігопад, пишуть на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру. Так, за прогнозами синоптиків 30 листопада у Києві температура повітря коливатиметься від 0 до 2 °C удень та вночі. Також очікується мокрий сніг.
Нагадаємо, що вперше в Києві сніг випав увечері 23 листопада.
Зауважимо, що настпуного тижня снігопад накриє усю Україну. На заході ртутний стовпчик опуститься до -3°C. На Півночі та в Центрі температура повітря коливатиметься від 0 до 3°C. На Сході України буде трохи тепліше – термометр покаже від 4 д 7°C. На Півдні та території Автономної Республіки Крим повітря прогріється від 1 до 4°C уночі, та від 7 до 9°C удень.
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Окрім цього очікуються пориви вітру від 7 до 12 метрів за секунду.
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