Фахівці Укргідрометцентру поділилися свіжим прогнозом погоди на вівторок, 28 грудня. Всю Україну засипле снігом, посилиться вітер. Найгірше доведеться жителям центральних і східних регіонів - тут очікуються значні опади, можливі хуртовини. Температура повітря вдень становитиме -3...-8, вночі місцями морози до -14.
У південній частині країни - мокрий сніг і дощ (вночі значні опади), ожеледиця, налипання мокрого снігу. Стовпчики термометрів вдень покажуть + 3...+ 5, а вночі опустяться до -3.
У західних і північних областях пройде помірний сніг. У денні години очікується температура повітря -3...-5, а вночі до -9.
У Києві 28 грудня вночі невеликий, вдень помірний сніг. Ожеледиця. Вітер східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -7...-9, вдень -3...-5.
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За даними синоптика Наталії Діденко, негоду до України принесе з собою південний циклон. Він торкнеться західних областей (крім Закарпаття, Волині та Рівненщини), Сходу України та Півдня.
"На дорогах водіям буде не до жартів - тому, якщо ніяк не можна відкласти завтрашні поїздки в цих регіонах, будьте дуже уважні і перевірте машину на наявність всіх необхідних речей, які можуть знадобитися при нестандартній ситуації", - попередила синоптик.
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