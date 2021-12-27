Різке погіршення погоди очікується у вівторок, 28 грудня, - хуртовини, снігові замети та ожеледиця на дорогах, а також сильні морози.

Фахівці Укргідрометцентру поділилися свіжим прогнозом погоди на вівторок, 28 грудня. Всю Україну засипле снігом, посилиться вітер. Найгірше доведеться жителям центральних і східних регіонів - тут очікуються значні опади, можливі хуртовини. Температура повітря вдень становитиме -3...-8, вночі місцями морози до -14.

У південній частині країни - мокрий сніг і дощ (вночі значні опади), ожеледиця, налипання мокрого снігу. Стовпчики термометрів вдень покажуть + 3...+ 5, а вночі опустяться до -3.

У західних і північних областях пройде помірний сніг. У денні години очікується температура повітря -3...-5, а вночі до -9.

У Києві 28 грудня вночі невеликий, вдень помірний сніг. Ожеледиця. Вітер східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -7...-9, вдень -3...-5.

За даними синоптика Наталії Діденко, негоду до України принесе з собою південний циклон. Він торкнеться західних областей (крім Закарпаття, Волині та Рівненщини), Сходу України та Півдня.

"На дорогах водіям буде не до жартів - тому, якщо ніяк не можна відкласти завтрашні поїздки в цих регіонах, будьте дуже уважні і перевірте машину на наявність всіх необхідних речей, які можуть знадобитися при нестандартній ситуації", - попередила синоптик.

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