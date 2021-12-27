Половина Украины окажется во власти морозной погоды, тогда как в других областях температуры будут более «мягкими», зато о зиме напомнят снегопады.

Как пишет Politeka.net, об этом в прогнозе погоды на 27 декабря рассказали синоптики Укргидрометцентра.

Сообщается, что в западных и южных областях в понедельник пройдет снег, а в оккупированном Крыму – снег с дождем. На остальной территории страны будет царить переменная облачность без осадков.

При этом в центральных, восточных и северных областях в среднем ожидаются более низкие температуры.

В южных и западных областях ночью ожидается от -13 до -1 градуса, а днем – от -5 до +3 градусов. На остальной территории страны ночные температуры будут колебаться от -14 до -6 градусов, а дневные – от -8 до -3 градусов.

На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер будет с переменным направлением, скоростью 3-8 м/с.

Также синоптики предупредили о высокой снеголавинной опасности из-за снегопадов и вьюг на западе страны. Так, угроза 4-го уровня ожидается на высокогорье Ивано-Франковской, в восточной части Закарпатской областей, а 3-го уровня – на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в горах Черновицкой, в среднегорье Львовской областей.

Напомним, морозы вернутся в Украину после оттепели, мокрый снег добьет украинцев.

Как сообщала Politeka, на Украину надвигается самая сильная буря в 2021 году.

Также Politeka писала, что в Украине резко потеплеет, мокрый снег атакует регионы.