Найбільш атмосферні, домашні, романтичні фільми про Різдво, які можна подивитися в 2022 році.

Politeka.net пропонує добірку кращі фільми про Різдво 2022, подивившись які ви відразу відчуєте атмосферу різдвяного дива і чарівництва. Ми зібрали топ-5 фільмів для тих, хто втомився від пригод Кевіна МакКаллістера з "Один вдома".

Реальна любов

В ролях: Х'ю Грант, Кіра Найтлі, Алан Рікман, Емма Томпсон, Лора Лінні, Томас Сенгстер, Ліам Нісон, Колін Ферт, Білл Найї, Мартін Фрімен.

Дев'ять цікавих історій, які відбуваються напередодні Різдва з абсолютно різними людьми, але всі вони дуже тісно переплетені між собою. Розв'язка кожної настане в різдвяну ніч, коли здасться, що любов може бути всюди, навіть там, де ти її зовсім не чекаєш.

Принц на Різдво

В ролях: Роуз Маківер, Бен Лемб, Том Найт, Сара Дуглас, Деніел Баттерс, Еліс Крідж і Тахіра Шаріф.

Якщо ви коли-небудь віддавалися своїй королівській фантазії в дусі принца Гаррі / Меган Маркл, то це для вас. Для молодої амбітної журналістки Різдво приходить завчасно. Її відправляють за кордон, щоб роздобути матеріал на принца, якому пророкують трон короля.

Різдво на двох

В ролях: Емілія Кларк, Генрі Голдінг, Мішель Йео, Емма Томпсон

Кейт працює в різдвяному магазині, зловживає алкоголем, не має постійного будинку і страждає від самотності. Все змінюється після зустрічі з Томом, який здається їй чоловіком мрії...



Полярний експрес

Напередодні Різдва, давно втративши віру в Санта-Клауса хлопчик, відправляється в подорож на Північний Полюс на поїзді Полярний експрес. Сісти в поїзд було одночасно дивно, страшно і цікаво. В експресі його чекає безліч захоплюючих пригод по дорозі в гості до Санти.

Лускунчик і чотири королівства

В ролях: Кіра Найтлі, Маккензі Фой, Еухеніо Дербес, Метью Макфадьєн, Річард Е. Грант, Місті Коупленд, Хелен Міррен і Морган Фріман



Отримавши незвичайний подарунок на Різдво, юна Клара відправляється в захоплюючу подорож по загадкових місцях: країні снігів, країні квітів і країні солодощів. Але дівчині потрібно потрапити і в четверте королівство, де їй доведеться зіткнутися з цілою армією мишей на чолі з неймовірно небезпечним Мишачим Королем.

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