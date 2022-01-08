Погода в Україні остаточно зіпсується після різдвяних свят, половину регіонів атакують опади, а також сильні морози до -10 градусів.

Як повідомляє Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз на неділю, 9 січня. Погода після свят знову почне псуватися - в половину регіонів увірветься мокрий сніг, а температура продовжить невблаганно знижуватися. При цьому в деяких областях буде досить сухо і сонячно.

Найсприятливіша погода очікується в західних областях. Вдень там буде близько -1..2 градусів, а вночі похолодає до -3..-6 градусів. Буде сухо і сонячно.

Центральні, південні та частину східних регіонів у неділю атакує мокрий сніг. На Півдні очікується близько 2-5 градусів вдень і 0..-1 вночі. У Центрі буде невеликий мінус - до -2 і сніг, а в східних областях -1..2 градуси. Відзначається, що в Донецькій і Луганській областях буде сонячно, без опадів.

Додамо, що вже з понеділка сніг упереміш з мокрим снігом очікується у всіх областях.

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