Національний банк завершує серію проектів, присвячених 30-річчю Незалежності України - були випущені шість незвичайних банкнот.

Так, 17 січня НБУ випускає колекційні набори пам'ятних банкнот, які будуть продаватися на вибір в конвертах або клясерах (філателістичних альбомах), передає прес-служба відомства.

До наборів входить по шість пам'ятних банкнот серії ЯА 2021 року випуску з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка. Відзначається, що кожна купюра повторює дизайн, а також відповідає розмірам і містить всі елементи захисту банкнот номіналами:

20 гривень зразка 2018;

50 гривень зразка 2019;

100 гривень зразка 2014;

200 гривень зразка 2019;

500 гривень зразка 2015;

1000 гривень зразка 2019 року.

Крім того, ці банкноти незвичайні тим, що на місці водяного знака розміщена айдентика до святкування 30-ї річниці Незалежності України.

Вартість колекційного набору в конверті становить 1956 гривень, у клясері - 2511 гривень.

Придбати ці набори можна в АТ "Ощадбанк", АБ" УКРГАЗБАНК", АТ "АБ" РАДАБАНК "та АТ"ТАСКОМБАНК".

Українці активно обговорюють у Мережі випуск пам'ятних банкнот:

"Потрібно було ввести банкноту 3 000 грн."

"Почнуть випускати монети номіналом в 500 гривень, випустять і банкноти в 5 тис. гривень"

"Краще 4000, щоб вчителям було зручніше зарплату платити"

"А коли фейс самого голови НБУ помістять на банкноту!? Буде незвичайна банкнота"

"На ювілейних купюрах Шевченку пів-обличчя чомусь перекосило,

а Сковорода став євреєм"

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