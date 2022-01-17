Так, 17 січня НБУ випускає колекційні набори пам'ятних банкнот, які будуть продаватися на вибір в конвертах або клясерах (філателістичних альбомах), передає прес-служба відомства.
До наборів входить по шість пам'ятних банкнот серії ЯА 2021 року випуску з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка. Відзначається, що кожна купюра повторює дизайн, а також відповідає розмірам і містить всі елементи захисту банкнот номіналами:
- 20 гривень зразка 2018;
- 50 гривень зразка 2019;
- 100 гривень зразка 2014;
- 200 гривень зразка 2019;
- 500 гривень зразка 2015;
- 1000 гривень зразка 2019 року.
Крім того, ці банкноти незвичайні тим, що на місці водяного знака розміщена айдентика до святкування 30-ї річниці Незалежності України.
Вартість колекційного набору в конверті становить 1956 гривень, у клясері - 2511 гривень.
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Придбати ці набори можна в АТ "Ощадбанк", АБ" УКРГАЗБАНК", АТ "АБ" РАДАБАНК "та АТ"ТАСКОМБАНК".
Українці активно обговорюють у Мережі випуск пам'ятних банкнот:
"Потрібно було ввести банкноту 3 000 грн."
"Почнуть випускати монети номіналом в 500 гривень, випустять і банкноти в 5 тис. гривень"
"Краще 4000, щоб вчителям було зручніше зарплату платити"
"А коли фейс самого голови НБУ помістять на банкноту!? Буде незвичайна банкнота"
"На ювілейних купюрах Шевченку пів-обличчя чомусь перекосило,
а Сковорода став євреєм"
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