19 січня в Печерському районному суді Києва відновиться розгляд справи п'ятого президента України Петра Порошенка, кадри того, що відбувається перед судом з'явилися в Телеграм-каналі PavlovskyNews. Ще до початку судового засідання під будівлю суду були стягнуті сили поліції і Нацгвардії. Біля суду помічена відповідна військова техніка.
Також перед будівлею почали збиратися прихильники п'ятого президента.
Близько 12 години під судом зав'язалася бійка між присутніми людьми і правоохоронцями. Його причиною послужило те, що прихильники п'ятого президента вирішили розвести вогонь в бочках для того, щоб зігрітися.
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Поліцейські порахували дії присутніх неприйнятними. На кадрах з місця можна побачити, як правоохоронці відтісняли людей. У хід пустили сльозогінний газ.
Як відомо, Петро Порошенко повернувся в Україну 17 січня, і в той же день в Печерському районному суді пройшли слухання у справі про його звинувачення в держзраді. Політика хочуть притягнути до кримінальної відповідальності у справі про незаконні поставки вугілля з районів Донбасу, зайнятих незаконними збройними формуваннями, організованими РФ на території ОРДЛО, протягом 2014-2015 років.
Обрати запобіжний захід Порошенку мають 19 січня. Прокуратура зажадала відправити його під варту з можливістю внесення застави в сумі 1 мільярд гривень.
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