Графіки відключення світла у Черкаській області на 19 червня вводять через планові роботи.

Українців попередили про додаткові графіки відключення світла, що вводять надовго у Черкаській області на 19 червня, пише видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 19 червня вводять через планові роботи. Такі роботи дозволяють підтримувати стабільне функціонування енергосистеми, своєчасно виявляти та усувати потенційні несправності, а також мінімізувати ризик аварійних відключень у майбутньому.

За інформацією «Черкасиобленерго», з 08:30–15:00 години в населеному пункті Валява зникне електрика. Світло вимикатимуть тільки за такими адресами:

пров. Лісовий: 2, 3, 4, 5

пров. Д. Лисенка: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 50, 56, 62, 68, 70, 71, 72, 75, 78, 79, 81, 82, 85, 87, 89, 91, 93

пров. Вишневий: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15

пров. Дерев’янка: 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 24

пров. Тихий: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16а

Щаслива: 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 42, 44, 48, 50, 52

Центральна: 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 104, 105, 105а, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122

Л. Українки: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 26

З 08:00–16:00 години не буде електрики в селі Бирлівка. Обмеження діятимуть на вулицях:

Калинова: 16

Центральна: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 103

Набережна: 4, 5, 6, 8, 9

Планові графіки відключення світла з 09:00–15:00 години у Черкаській області на 19 червня також триватимуть у селі Шрамківка, проте обмежать електрику тільки за окремими адресами:

Благовісна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 1д, 2а, 3а, 4а, 5/а

М. Грушевського: 1, 1/д, 5, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Т. Шевченка: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55

Л. Українки: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41

Незалежності: 42, 44, 50, 52, 57

Коцюбинського: 6

Хіміча: 4.

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