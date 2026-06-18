Українців попередили про тривалі графіки відключення світла, що вводяться у Вінницькій області на 19 червня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 19 червня мають тимчасовий характер і проводяться виключно для виконання необхідних технічних заходів. Після завершення ремонтних робіт електропостачання буде відновлено у звичайному режимі.

На сайті «Вінницяобленерго» попередили, що відключення триватиме з 08:00 до 16:00. У цей час електропостачання буде тимчасово припинене через плановий ремонт електрообладнання в населеному пункту Будьки. Без світла залишаться мешканці окремих будинків на вулицях:

Б. Хмельницького — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32

Жовтнева — 1, 4, 5

І. Богуна — 14, 28, 29

Історична — 2, 3, 5, 6, 13, 17, 27, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 504

І. Франка — 3

Котовського — 2

Ланова — 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25

Леніна — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22

Лісова — 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Л. Українки — 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23

Миру — 2

Перемоги — 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Підлісна — 1

Пролетарська — 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Прорізна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

Садова — 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Урожайна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Центральна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 47, 49, 50, 51, 61, 64

Шевченка — 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Крім того, енергетики запланували ще один масштабний етап робіт, який проходитиме з 09:00 до 16:00 в селі Вознівці. У цей період тимчасові обмеження електропостачання запровадять за низкою адрес:

Гагаріна — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 501

Закринична — 1, 2, 3, 4, 5

Затишна — 4, 6, 9, 10, 11

Коцюбинського — 1, 2, 3, 4, 6, 8

Першотравнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42

Пирогова — 1, 2, 4, 5

Польова — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Садова — 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14

Суворова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 24

1 Травня — 19/2.

В населеному пункті Гута-Мовчанська з 09:00 до 16:00 години не буде електрики. Зникне світло за такими адресами:

Вишнева — 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39

Гагаріна — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 35

Лермонтова — 17, 18, 41

Титова — 2, 8, 9.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит овочів в Вінницькій області: яка проблема знову з'явилася.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів і не лише: скільки виплатять у Вінницькій області.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де обіцяють затишні варіанти.