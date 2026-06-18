Подорожчання проїзду в Кіровоградській області розглядають як поступовий механізм адаптації транспортної системи.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області зафіксовано у Новоукраїнці, де виконком погодив поетапне оновлення тарифів на автобусні перевезення після серії консультацій із перевізниками та місцевими жителями, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили за підсумками обговорень за участі транспортних компаній, депутатського корпусу та громади. Замість різкого підняття вартості обрали поступову модель змін, щоб зменшити навантаження на пасажирів.

Перший етап стартував 11 травня — тоді проїзд у межах міста встановили на рівні 30 гривень. Наступне коригування заплановане на 1 червня, коли тариф зросте до 35 гривень. До перегляду пасажири сплачували 25 гривень за поїздку.

Перевізники пояснюють оновлення розцінок зростанням витрат на пальне, технічне обслуговування, закупівлю запчастин і загальне утримання автопарку. Окремо зазначається вплив подорожчання сервісних робіт і логістики.

За оцінками учасників ринку, економічно обґрунтований рівень міг би наближатися до 40 гривень, однак влада громади обрала компромісний сценарій, щоб уникнути різкого стрибка цін.

У цьому контексті подорожчання проїзду в Кіровоградській області розглядають як поступовий механізм адаптації транспортної системи до нових економічних умов без раптових змін для населення.

Під час консультацій частина учасників висловлювала застереження щодо темпів підвищення, тоді як інші підтримали поетапний підхід як більш передбачуваний для щоденних поїздок.

Окремо підтверджено збереження пільгових умов для учасників бойових дій і родин загиблих військових із частковою компенсацією з місцевого бюджету.

Подальша динаміка тарифів у громаді залежатиме від вартості пального, енергоносіїв та загальної економічної ситуації в регіоні.

Джерело: persha.kr

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