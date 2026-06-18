Дефіцит овочів у Миколаївській області розглядається як перехідна фаза ринку.

Дефіцит овочів у Миколаївській області фіксується на тлі зменшення запасів торішньої картоплі та зміни цінової динаміки на продовольчому ринку, повідомляє Politeka.

На внутрішньому ринку виробники зараз продають залишки продукції в середньому по 5–11 гривень за кілограм. Рік тому цей діапазон був суттєво вищим — 13–23 гривні, що підкреслює різницю між сезонними етапами реалізації.

Аналітики пояснюють здешевлення поєднанням факторів. Серед них — надлишок пропозиції на старті сезону, а також вплив тривалих посушливих періодів, які позначилися на структурі врожаю та його товарній якості.

Паралельно на український ринок надходить рання імпортна картопля. Її ціна сягає приблизно 90 гривень за кілограм, що створює різкий розрив між локальним і завезеним товаром.

Попит на імпорт поки залишається обмеженим. Водночас експерти не виключають, що зі скороченням складських залишків інтерес до зовнішніх поставок поступово зростатиме.

У цьому контексті Дефіцит овочів у Миколаївській області розглядається як перехідна фаза ринку, коли завершується реалізація старого врожаю і поступово формується залежність від нових поставок.

Додатковий вплив на ситуацію мають логістичні витрати та нерівномірність постачання між регіонами, що формує цінові коливання залежно від точки продажу.

Фахівці прогнозують поступове зростання вартості в міжсезонний період. Найбільш помітним воно може стати тоді, коли внутрішні запаси суттєво скоротяться, а імпорт почне відігравати ключову роль у балансуванні ринку.

Подальша динаміка залежатиме від темпів надходження нового врожаю та співвідношення попиту й пропозиції на національному рівні.

Джерело: ТСН

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