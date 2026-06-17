Графіки відключення світла у Миколаївській області на 18 червня є необхідними для проведення технічного обслуговування мереж.

Українців попередили про тривалі та нові графіки відключення світла, які вводять у Миколаївській області на 18 червня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 18 червня є необхідними для проведення технічного обслуговування мереж та підвищення надійності електропостачання. Мешканців закликають із розумінням поставитися до ситуації та заздалегідь врахувати графіки відключень.

Як повідомили у Миколаївобленерго, будуть вимикати електрику в населеному пункті Володимирівка. Знеструмлять лише частину населеного пункту з 8 до 17 години. Обмежать світло в будинках, що розташовані на вулицях:

Набережна 112, 114, 118, 120, 122, 127, 130, 132, 134, 136, 141, 143, 145, 147, 149, 153, 154, 155, 156, 158, 162, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 184

Седнєва 145, 147, 148A, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 186A, 188, 189, 190, 192, 198, 200, 202, 206, 208, 210

Центральна 132, 207, 211, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 239, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 254, 254A, 256, 258, 260, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 284, 286, 91

Планові графіки відключення світла охоплять частину населеного пункту Бесарабка. Обмеження діятимуть з 8 до 17 години на вулицях:

Молодіжна 1, 2, 3, 5, 6, 14

Степова 1, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 30, 32, 36, 38, 42, 46

З 8 до 17 години в населеному пункті Петрівка діятимуть довготривалі знеструмлення. Це стосується наступних адрес:

Нижня 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 50

Ставкова 2, 3, 4, 5, 6

Травнева 44, 46, 52, 62, 81.

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