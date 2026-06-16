В Одеській області стартував другий етап грантового проєкту, завдяки якому ВПО можуть отримати грошову допомогу.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області доступна тим переселенцям, що відповідають важливим критеріям відбору, пише Politeka.net.

В Одеській області стартував другий етап грантового проєкту BLOOM Y2, покликаного підтримати людей, які постраждали внаслідок повномасштабної війни та прагнуть відновити або розвинути власну економічну діяльність.

Ініціатива орієнтована на самозайнятих громадян, малі домогосподарства та мікропідприємців, які мають намір започаткувати власну справу або розширити вже існуючий бізнес.

У межах нового етапу проєкту грошову допомогу зможуть отримати жителі чотирьох районів Одеської області — Білгород-Дністровського, Ізмаїльського, Болградського та Березівського. Організатори зазначають, що програма спрямована на посилення економічної стійкості громад, створення нових джерел доходу та відновлення засобів до існування для тих, хто найбільше постраждав від наслідків війни.

Подати заявку на участь можуть ВПО, які отримали відповідний статус після 2022 року, ветерани, мешканці територій, віднесених до зон можливих бойових дій, представники етнічних спільнот, а також соціально вразливі домогосподарства.

Грантова програма передбачає надання фінансової допомоги у розмірі від 1 000 до 3 000 доларів США у гривневому еквіваленті. Отримані кошти учасники зможуть спрямувати на придбання обладнання, інструментів, матеріалів та інших засобів, необхідних для ведення або розвитку підприємницької діяльності. Це може стати суттєвою підтримкою як для тих, хто лише планує розпочати власну справу, так і для підприємців, які через війну втратили частину ресурсів і прагнуть відновити роботу.

Організатори наголошують, що проєкт BLOOM Y2 не обмежується виключно фінансовою складовою. Його основна мета — допомогти людям повернути економічну самостійність, створити нові можливості для працевлаштування та сприяти розвитку малого підприємництва у громадах, які зазнали негативного впливу воєнних подій.

Водночас участь у програмі доступна лише для нових унікальних бенефіціарів. Подати заявку можуть лише ті громадяни, які раніше не брали участі у попередніх грантових хвилях проєкту BLOOM та не отримували фінансової підтримки в межах цієї ініціативи.

Джерело: Caritas Odesa UGCC

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