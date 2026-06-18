Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко прокоментував другу за тиждень атаку на московський НПЗ і заявив, що Сили оборони успішно проходять російську ППО, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Небо над москвою затягнув чорний дим. Якщо піде дощ, то він буде чорний, такий, як це було в Туапсе, в інших містах, коли там горили НПЗ. Атака щонайменше виведе з ладу і призупинить роботу заводу. Як наслідок, варто очікувати лімітів на бензин, не більше 20 літрів на одну машину, як максимум варто очікувати навіть певного дефіциту. До речі, є інформація, що росія шукає, звідки імпортувати бензин. Тобто країна, яка мала всі перспективи, яка має такі поклади нафти та газу, такий потенціал для переробки, тепер шукає можливість завезти бензин. Ось наслідки путінської «сво», ось наслідки цієї злочинної війни, яку розпочав російський диктатор проти України. Посієш вітер – пожнеш бурю. Все повертається бумерангом», – коментує Олександр Мусієнко.

За словами експерта, Сили оборони не будуть запинятися, кампанія ударів по рф буде продовжуватись, буде масштабуватися, поки не змусить росію зупинити цю війни. А якщо москвичі мають якісь претензії, підкреслює він, то хай виходять до кремля.

«І в ході цих атак видно, що Сили оборони України проходять російське ППО, московське ППО. У росії це ППО подавали таким чином, що його пройти нереально. Цілком реально, як ми бачимо. Тим паче, у цей момент засоби протиповітряної оборони ворога певним чином виснажуються, вони витрачають ракети, вони теж витрачають ресурс», – зауважує Олександр Мусієнко.

Звичайно, констатує він, у росії зараз буде істерія, підуть погрози, але для нас ключове – системність атак. Вдруге за тиждень атаковано той самий об’єкт, пояснює експерт, щоб спричинити більше руйнувань, щоб вивести НПЗ з ладу на довше і щоб ремонт був дорожчим, бо росії доводиться переплачувати за підсанкційні товари, отож, збитки є.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко пояснив, чи примусять удари ЗСУ путіна до нормальних переговорів.

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