Зима знову вступить у свої права, влаштувавши справжні снігові випробування українцям - у п'ятницю, 21 січня, погода різко зіпсується практично у всіх регіонах.

Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі поділилися свіжим прогнозом. Зима розгуляється на всі 100%, атакувавши практично всю Україну. Сніг очікується у всіх регіонах, крім південних. Там опади можуть бути вночі, але вдень снігопадів не очікується.

Температура практично не буде відрізнятися в залежності від регіону. Вдень по всій країні температура коливатиметься в районі -1..2 градусів, а вночі очікується серйозний мінус – в деяких областях до -8 градусів.

Так, у західних регіонах вночі похолодає до -3..-6 градусів, в центрі очікується -2..-5 градусів, у південних регіонах - близько 0..-2 градусів. Найхолодніше буде на Сході, там вночі температура опуститься до -5..-8 градусів.

Сніг затримається в Україні на кілька днів. Крім цього, температура продовжить падати до -10.

Зазначимо, що зима 2022 року не найприхильніша до українців. Температурні гойдалки, снігопади, що змінюються дощами, сильний вітер та хуртовини випробовують жителів України на міцність. Втім, згідно з прогнозами, весна буде сприятливішою. Синоптики вже обіцяють спеку на весняний сезон.

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