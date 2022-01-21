Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі поділилися свіжим прогнозом. Зима розгуляється на всі 100%, атакувавши практично всю Україну. Сніг очікується у всіх регіонах, крім південних. Там опади можуть бути вночі, але вдень снігопадів не очікується.
Температура практично не буде відрізнятися в залежності від регіону. Вдень по всій країні температура коливатиметься в районі -1..2 градусів, а вночі очікується серйозний мінус – в деяких областях до -8 градусів.
Так, у західних регіонах вночі похолодає до -3..-6 градусів, в центрі очікується -2..-5 градусів, у південних регіонах - близько 0..-2 градусів. Найхолодніше буде на Сході, там вночі температура опуститься до -5..-8 градусів.
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Сніг затримається в Україні на кілька днів. Крім цього, температура продовжить падати до -10.
Зазначимо, що зима 2022 року не найприхильніша до українців. Температурні гойдалки, снігопади, що змінюються дощами, сильний вітер та хуртовини випробовують жителів України на міцність. Втім, згідно з прогнозами, весна буде сприятливішою. Синоптики вже обіцяють спеку на весняний сезон.
Нагадаємо, що в Україну увірвуться снігопади і морози до -13: до чого готуватися.
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