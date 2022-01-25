Ті українці, хто зробить додаткове, третє, щеплення проти коронавірусу, мають право на отримання 500 гривень на свою віртуальну карту в рамках програми "єПідтримка". Про це під час звернення до народу повідомив президент Володимир Зеленський.

Таким чином українська влада хоче стимулювати вакцинованих громадян робити третє щеплення, щоб посилити імунітет.

Зазначимо, з 6 січня МОЗ дозволив робити бустерну дозу проти COVID-19 повнолітнім особам, у яких вже є два попередні щеплення.

Отримати бустер люди зможуть через 6 місяців після другої вакцини. Він повинен посилити ефективність і дати кращий захист від нового штаму "Омікрон", вважає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Тим часом, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус під час виступу на 150-й сесії виконавчого комітету ВООЗ дав невтішний прогноз з приводу можливого завершення пандемії коронавірусу цього року. За його словами, по всьому світу зараз спостерігаються "ідеальні умови для появи нових штамів", тому поки рано говорити про кінець.

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